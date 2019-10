Ceccarini: "Leonardo vuole Paquetà"

Per cercare di lottare per la Champions servirebbe un altro investimento, ma al momento la strada più percorribile è cedere un giocatore con mercato e reinvestire E qui un nome da monitorare è quello di Paquetà. Leonardo lo ha portato in Italia, è un suo grande estimatore e potrebbe fare un tentativo per averlo di nuovo con sé al Paris Saint Germain. Il Milan lo ha pagato 35 milioni di euro e non può certo fare sconti. Molto dipenderà da quello che accadrà in questi due mesi. Le prossime partite saranno indicative. Bisognerà valutare anche quanto lo impiegherà Pioli.