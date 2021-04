Ceccarini: "Milan, per l’attacco c’è anche Belotti"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Il Milan è sempre alla ricerca di una punta centrale per l’anno prossimo. Considerato che il rinnovo di Ibrahimovic è virtualmente fatto e che con ogni probabilità a giugno Mandzukic partirà, serve un altro attaccante. L’idea sarebbe un profilo giovane e di prospettiva e in questa ottica piace molto Vlahovic. La sua valutazione, ben oltre i 40 milioni, però non concede molti margini di manovra. E quindi ecco che i rossoneri si stanno muovendo su più fronti. Tra le idee c’è anche Belotti. Il Gallo non ha ancora trovato l’intesa per allungare il suo contratto con il Torino in scadenza nel giugno 2022. Il club granata chiede almeno 30 milioni di euro. Su di lui però c’è da registrare anche il forte interesse della Roma, che a fine stagione dovrà fare i conti con l’addio di Dzeko."