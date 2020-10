Ceccarini: "Milan, prima i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma poi un colpo da Champions League"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere e quelle relative ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Questo il suo intervento: "Questi 3 mesi che ci separano dalla sessione invernale saranno fondamentali per capire alcune situazioni che sono rimaste in sospeso. Una di queste riguarda Donnarumma. La sua è una questione estremamente delicata vista la scadenza nel giugno 2021. Gigio non vuole penalizzare il Milan, è molto legato alla società che gli ha permesso di crescere e diventare assoluto protagonista e per questo ha dato disponibilità alla trattativa. I rossoneri stanno studiando un’offerta che possa essere adeguata. Le cifre di cui si parla sono molto alte ma i segnali che trapelano sono di un moderato ottimismo. È chiaro che questa è un’operazione da chiudere il prima possibile. E lo stesso vale per Çalhanoğlu. Anche qui le sensazioni sono che a breve si possa trovare l’intesa ma bisogna ancora lavorare. Se il Milan riuscirà in questo doppio colpo poi si potrà concentrare anche sul difensore centrale. A gennaio sarà il vero grande obiettivo per completare la squadra e dare l’assalto alla zona Champions League. I nomi sono sempre gli stessi: Kabak, Ajer, Milenkovic e Pezzella ma magari all’orizzonte potrebbe spuntare qualche altra interessante occasione."