Ceccarini: "Nessun passo avanti per Vlasic dal Cska"

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan e delle sue mosse di mercato. Queste le sue parole: "Anche il Milan è molto attivo. Dopo Giroud, il club rossonero si sta concentrando anche su altri affari. Per il ruolo di trequartista, oltre a Sabitzer del Lipsia, piace molto anche Vlasic del Cska Mosca. Il Milan per averlo sarebbe pronto a un’offerta con la formula di un prestito oneroso con opzione d’acquisto. Il club russo però non accetta questo tipo di soluzione, valuta il giocatore 20 milioni di euro. E quindi per il momento non ci sono stati significativi passi in avanti"