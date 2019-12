Ceccarini: "Per Demiral pronta l'offerta del Milan"

Da monitorare con attenzione la situazione Demiral. Il difensore centrale turco sta giocando poco e in caso di offerta la Juventus potrebbe pensare anche di cederlo. Si parte da una valutazione di 30 milioni di euro. Il Milan è il club che più di ogni altro lo vorrebbe, ma per poter fare l’operazione ha bisogno di vendere. E i nomi in partenza sono Kessié e Ricardo Rodriguez. I rossoneri, oltre ad Ibrahimovic e un difensore, avrebbero necessità di acquistare anche un centrocampista per alzare ulteriormente il livello.