Ceccarini: "Un altro profilo per la difesa del Milan è Mario Gila, in scadenza nel 2027"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoria per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare su quelli che dovrebbero essere i nomi che la dirigenza rossonera starebbe seguendo per rinforzare la retroguardia di Max Allegri:

"E veniamo al Milan. La priorità della sessione invernale resta un centrale per dare ancora più solidità al reparto. Qui il Milan sta valutando varie ipotesi. La scelta deve essere ponderata bene. Negli ultimi tempi la lista dei nomi si è allargata. Va detto subito però che il club rossonero ha già cominciato il pressing su un obiettivo inseguito in estate.

Joe Gomez rimane infatti un’opzione forte, anche perché ad agosto l’operazione con il Liverpool era praticamente in dirittura d’arrivo. Un affare che non si è concretizzato solo per questione di tempistica. E quindi ecco che la situazione potrebbe tranquillamente riproporsi a gennaio. Un altro giocatore da monitorare è Beraldo del Paris Saint Germain. Il brasiliano è in uscita e la possibilità di un prestito è da tenere in considerazione, anche perché per essere convocato per il Mondiale ha bisogno di giocare con continuità. Il Galatasaray è fortemente interessato ma il Milan potrebbe rappresentare la soluzione giusta per un rilancio. Un altro profilo è Mario Gila della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Insomma il Milan ha cominciato a muovere i suoi passi in maniera più concreta e presto deciderà quale strada intraprendere".