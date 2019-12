Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Cecchi ha parlato delle sensazioni del ritorno in rossonero di Ibrahimovic. Queste le sue parole: C'è il rischio che arrivi un Ibrahimovic non più pronto per questo campionato, ma vedo che l'entusiasmo in quel mondo è cresciuto perchè i tifosi del Milan vogliono sognare e ne hanno il diritto. E' un po' un Babbo Natale per il Milan"