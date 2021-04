Ceferin esclude il Milan dai club "terrapiattisti" ma: "Tutti saranno responsabili"

Aleksander Ceferin, intervistato da "The Mail", non ha inserito il Milan nel gruppo delle "rivoltose" Juventus, Real Madrid e Barcellona, definiti club "terrapiattisti" dal presidente della UEFA: "I sei club inglesi dovrebbero essere trattati con più indulgenza perché sono stati i primi a cambiare idea. Per me ci sono tre gruppi di queste dodici. Le sei inglesi, che sono uscite per prime, poi le altre tre (Atletico Madrid, Inter e Milan) e poi quelle che pensano che la Terra sia piatta e che la Superlega esista ancora. E c’è una grande differenza tra questi, ma tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo. Non voglio dire procedimento disciplinare, ma deve essere chiaro che ognuno debba essere ritenuto responsabile, anche se in modo diverso".