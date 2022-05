Ceferin: "Non posso dire dove giocheranno, ma lavoriamo per riportare i club ucraini in campo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dobbiamo fare di tutto per convincere i club ucraini a giocare il loro campionato il prima possibile". Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, risponde a Sportske Novosti in merito al ritorno in campo in Ucraina: "Non posso dire dove giocheranno, perché purtroppo non vedo che la guerra possa finire rapidamente. Per quanto riguarda i club russi, avevamo già preso una decisione a marzo e non è cambiato molto. Aspettatevi nuove decisioni la prossima settimana, ma potete intuire da che parte andrà. La situazione è difficile".