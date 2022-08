Celtic e Rangers insieme in Champions 15 anni dopo l'ultima volta. Possono pescare il Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo 15 anni dall'ultima volta, le due squadre scozzesi per eccellenza, Celtic e Rangers, club rivali di Glasgow, si ritroveranno insieme ai blocchi di partenza per la prossima Champions League. Entrambe le compagini sono inserite nella quarta fascia e, per questo motivo, potranno essere pescate dal Milan nel sorteggio di questo pomeriggio alle 18. I rossoneri sono in prima fascia. Lo riporta il collega Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter.