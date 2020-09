Celtic, Lennon: "Non vogliamo vendere Ajer, domani giocherà in Europa League"

Neil Lennon, tecnico del Celtic, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato nuovamente di Kris Ajer, sottolineando nuovamente che il club non vuole venderlo e che giocherà la gara di domani in Europa League: "E' concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non vogliamo venderlo. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni".