Celtic-Milan, a che ora e dove vedere il debutto rossonero ai gironi di Europa League

Questa sera, al Celtic Park di Glasgow, ci sarà il debutto del Milan di Stefano Pioli ai gironi di Europa League. La squadra rossonera, dopo aver superato i preliminari, ha ottenuto il pass per la competizione europea che questa sera li mettrà di fronte al Celtic di Lennon. La partita, in particolare, comincerà alle 21.00 e sarà visibile su Sky Sport uno, Sky Sport al canale 252 e in chiaro su TV8.