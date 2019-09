Cento volte Kessié

Il primissimo Milan di Franck Kessié ha radici lontane ed est europee. Era la fine del mese di luglio del 2017 e i rossoneri con la terza divisa stagionale, quella nera con venature rosse, erano di scena a Drobeta-Turnu Severin, regione romena dell'Oltenia a poco più di 100 kilometri da Craiova. Terzo turno preliminare di Europa League, Milan in campo contro il CSU Craiova allenato da Devis Mangia. Cinque giorni prima, il Milan aveva giocato e aveva vinto una amichevole a Guanghzhou, in Cina, contro il Bayern di Carlo Ancelotti.

Saliscendi dall'aereo e il rischio di essere un po' frastornati. Ma già in quella circostanza, era il 27 luglio del 2017, la costanza di Kessié fu molto utile alla causa rossonera. Grazie ad un gol di Ricardo Rodriguez, il Milan si impose 1-0 e pose le basi per la qualificazione ai playoff di Europa League.

CSU Craiova-Milan è stata la prima di 100 partite giocate da Franck Kessié con la maglia del Milan: 54 presenze ufficiali la prima stagione, 42 la seconda, 4 nell'annata appena iniziata. Dopo Drobeta Turnu-Severin, il nazionale ivoriano ha disputato 75 partite in A con il Milan, 9 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa di Lega e altre 14 in Europa League. Kessié non ha mai dosato o risparmiato le energie, arrivando a dare sempre tutto in campo dal primo all'ultimo minuto di ogni gara.

Una curiosità: Franck ha segnato 12 gol, tutti in campionato. Le sue ultime reti risalgono all'ultima giornata della scorsa stagione: sia su azione che su rigore a Ferrara contro la Spal, il 26 maggio 2019. Da quando è al Milan, Kessié ha avuto anche tempo e modo di disputare 19 partite con la Nazionale della Costa d'Avorio della quale è titolare.