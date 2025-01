Cerchio durante Juve-Milan, Gabbia: "Mike lo ha fatto con un pensiero positivo. Il nostro gruppo è fatto di uomini"

Amazon Prime Video prima della gara di Champions League contro il Girona ha mandato in onda un'intervista registrata con il centrale difensivo rossonero Matteo Gabbia attraverso 46 foto rappresentative della sua carriera.

Le parole di Matteo Gabbia sul cerchio chiamato da Mike Maignan dopo il primo gol contro la Juventus: "Mike Maignan quando ci richiama in cerchio lo fa con un pensiero assolutamente positivo: poi la partita è un’altra direzione. Il nostro gruppo è fatto da uomini che si guardano in faccia e si dicono quello che pensano. Chiaro che dopo la sconfitta tutto è amplificato e in quei casi è necessario parlarne per trovare una soluzione a un eventuale problema".