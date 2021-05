Cerruti: "Il Milan deve cercare un titolare e l'ideale sarebbe Vlahovic"

Nel corso del TMW News è intervenuto Alberto Cerruti (come si può vedere sotto). E con lui, firma de La Gazzetta dello Sport, abbiamo analizzato il campionato a partire dal Milan che vince anche senza Ibra, ora fermo per infortunio. "Non capisco - ha detto - perchè ci sia stata questa fretta per rinnovargli il contratto mentre per altri come Donnarumma bisognava aspettare la fine del campionato per sapere se il Milan era o no in Champions. I numeri e i fatti dicono che Ibra ha giocato la metà delle partite del Milan. Non è più indispensabile. Il Milan deve cercare ora un titolare e l'ideale sarebbe Vlahovic che ha dimostrato di essere un gran cannoniere: il serbo potrebbe ripetere quel che ha fatto Shevchenko che è arrivato a quell'età e poi ha vinto tutto. Per il Milan vale la pena fare un grosso sacrificio. Ma un attaccante solo non basta. L'Inter ha vinto lo scudetto con Lukaku Lautaro Sanchez e Pinamonti. Il Milan ha giocato tutto il campionato con un attaccante di ruolo, Ibra, a cui è stato aggiunto Mandzkuc che non è stato in grado di aiutare la sqaudra"