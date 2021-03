Cervellera: "Rebic rischia un paio di giornate. Pasqua poteva far finta di nulla"

Angelo Cervellera, ex-arbitro di Serie A, è intervenuto ai nostri microfoni durante il programma "Replay", in onda ieri sera su tutti i nostri canali social (in collaborazione con la redazione di Milan Meeting Point), ed ha detto la sua sull'espulsione di Rebic: "Probabilmente il giocatore dovrà scontare un paio di giornate. Pasqua poteva far finta di nulla in quel caso, ma l'atteggiamento di Rebic è stato chiaro, non ha nemmeno protestato".