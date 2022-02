Cesari: "Gli errori di Serra e Marchetti sono i due più grossolani visti in stagione"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Graziano Cesari, ex arbitro e commentatore tv, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing tornando sull'episodio arbitrale di Milan-Udinese: “Per un esordiente credo sia più difficile arbitrare a San Siro, è inevitabile che incuta timore perché la pressione è tantissima. Credo che i due errori più grossolani di questa stagione siano quelli commessi da Serra in Milan-Spezia e da Marchetti in Milan-Udinese. Quando succedono queste situazioni è chiaro che i giocatori si innervosiscano. A fine partite ho visto delle cose inedite, tutto il Milan è andato ad accerchiare Marchetti per avere delle spiegazioni”.