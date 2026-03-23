Cesari sul rigore concesso al Torino: "Dopo Milan-Fiorentina i vertici arbitrali dissero che in quelle situazioni il VAR non dovrebbe intervenire..."
In merito al rigore concesso da Fourneau al Torino contro il Milan, l'ex arbitro Graziano Cesari ha spiegato a Pressing: "Minuto numero 80. L'arbitro non vede nessun fallo di Pavlovic su Simeone. Prima di andare al monitor passano 52 secondi, poi la rivisione dura due minuti, quindi totale due minuti e 52 secondi. Pavlovic tocca il viso di Simeone, il VAR interviene e concede il rigore ai granata.
Voglio ricordarvi però un altro episodio di questo campionato: era la 7^ giornata, Milan-Fiorentina, l'arbitro Marinelli non vede nessun fallo di Parisi su Gimenez, ma anche in quel caso interviene il VAR e dopo la revisione viene dato un rigore ai rossoneri. Dopo quell'occasione, i vertici arbitrali dissero che in queste situazioni il VAR non deve mai richiamare il direttore di gara perchè l'intensità la stabilisce l'arbitro di campo".
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