Cesari sul rigore su Calabria: "L'intervento di Soppy è spericolato e avventato"

Nel corso di Pressing, trasmissione di Sport Mediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il primo caso da moviola della stagione, l'intervento di Soppy su Calabria che ha indotto Marinelli a concedere rigore al Milan contro l'Udinese. Queste le parole di Cesari: “Possiamo vedere come Soppy non tocca mai il pallone, mentre Calabria sicuramente lo prende. In inglese si chiama ruthless che significa un intervento spericolato, avventato e temerario. Per quelo il direttore di gara oltre al rigore ha mostrato il giallo al giocatore dell’Udinese".