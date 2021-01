Cessione Firpo: il Barcellona dovrà "trattare" anche col Betis

Il Milan vuole Junior Firpo e ne sta parlando con il Barcellona. Ma non sarà facile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, prima di accettare la proposta dei rossoneri, il club catalano dovrà chiarire il tema dei diritti vantati dal Betis Siviglia che, quando ha ceduto il giocatore al Barça, si è riservato il 20% sugli utili della rivendita. Anche questo aspetto, dunque, va chiarito nel pattuire la cifra per il diritto di riscatto con il Milan. Non solo: in attesa delle elezioni di marzo, ogni trasferimento deve passare al vaglio dei candidati alla presidenza del Barcellona. Ogni mossa risulta quindi rallentata.