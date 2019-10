CF - I ricavi dal 1994 ad oggi: il Milan è cresciuto solo del 74%

La redazione di Calcio & Finanza (qui l'articolo originale) ha analizzato i bilanci delle big europee e i cambiamenti dei ricavi dal 1994 ad oggi. Il Milan, all'epoca, aveva ricavi per 122,7 milioni di euro, mentre ora, nel 2018, i ricavi annui sono 213,7 per una crescita del 74%. Un dato incredibilmente inferiore rispetto ad altri club come il City (crescita del 3369%), il Chelsea (2313%), il Liverpool (1363%), ma anche altre italiane come la Juventus (750%), la Roma (649%), la Lazio (359%) e l'Inter (356%).