CF - Milan, creata una newco per l'acquisto dell'edificio in cui è ospitata Casa Milan

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per l'articolo completo), il Milan ha costituito ad inizio novembre una nuova società, chiamata Casa Milan srl e partecipata al 99% da Milan Entertainment e all’1% dalla capogruppo AC Milan SpA, con l'obiettivo di rilevare da Vittoria Assicurazioni l'edificio in cui è ospitata Casa Milan. In base agli accordi in essere con Vittoria Assicurazioni, il club rossonero ha un’opzione di acquisto esercitabile entro il 31 dicembre 2020.