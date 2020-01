CF - Milan fuori dalla Top 20 della Deloitte Football Money League: ricavi fermi dal 2003

Come riporta il portale calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo), il Milan è uscito per la seconda volta dalla Top 20 della Deloitte Football Money League: dopo la stagione 2016-2017, il club milanista non figura tra le prime 20 società per ricavi a livello internazionale anche per l'annata 2018-2019 (rossoneri 21esimi con 206,3 milioni di euro). Analizzando i dati emersi da questo studio, iniziato dalla stagione 1997-1998, il Milan ha praticamente gli stessi ricavi che aveva 17 anni fa: il club di via Aldo Rossi, dopo essere stato nelle prime 10 posizioni per ben 17 edizioni su 21, ha abbandonato la Top 10 nell'annata 2013-2014 e ora è uscito anche dalle prime 20 posizioni. Dietro a questo risultato negativo, c'è sicuramente il fatto di non andare in Champions League da diversi anni, oltre all'assenza di risultati sportivi negli ultimi anni che non hanno permesso al Milan di aumentare i ricavi commerciali.