CF - Milan, nominati due nuovi membri del CdA in quota RedBird: Robert Klein e Kevin LaForce

Come riporta il portale Calcio e Finanza (clicca QUI per leggere l'articolo completo), lo scorso 12 giugno Alec John Scheiner, Isaac John Halyard e Niraj Narendra Shah hanno presentato le loro dimissioni dal CdA del Milan, dopo aver lasciato anche il ruolo di consiglieri nel Tolosa sempre nei giorni scorsi. Il 23 giugno, il CdA rossonero si è riunito nuovamente e ha nominato due nuovi componenti, vale a dire Robert Klein e Kevin LaForce, che sono entrambi due manager di RedBird (Klein è il presidente di RedBird, mentre LaForce è attualmente managing director di RedBird, con particolare attenzione agli investimenti in sport e media).

Il CdA del Milan è quindi ora così composto:

Paolo Scaroni (presidente)

Giorgio Furlani

Stefano Cocirio

Gerry Cardinale

Randy Levine

Gordon Singer

Mark Dowley

Riccardo Stefanelli

Robert Klein

Kevin LaForce