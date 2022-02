CF - Nuovo stadio, pronta la società di Milan e Inter per il project financing

Milan e Inter proseguono il loro cammino verso la costruzione del nuovo stadio. In attesa di ulteriori sviluppi in ambito politico-comunale, come riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), è già pronta la società per il project financing del progetto: sarà utilizzata inftti la M-I Stadio, cioè la società compartecipata al 50% dal Milan e al 50% dall'Inter che gestisce attualmente San Siro. La M-I Stadio sarà così ricostituita come un veicolo di finanziamento per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio.