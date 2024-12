CF - Sponsor tecnici e merchandasing, la classifica dei proventi dei top club di Serie A

vedi letture

Quanto hanno incassato nell'ultima stagione di Serie A i top club dalle voci merchandising e sponsor tecnici? A queste domande risponde Calcio e Finanza (clicca qui), andando ad analizzare del dettaglio gli ultimi bilanci ufficiali pubblicati dai vari club.

Per quanto riguarda lo sponsor tecnico è sempre in testa la Juventus (46,1 milioni) con il suo contratto pluriennale con Adidas. Seguono a distanza Milan con Puma (25,2) ed Inter con Nike (21,2), che nelle ultime stagioni hanno migliorato e di molto gli accordi economici presi con i rispettivi sponsor.

Quanto hanno incassato i top club di Serie A dal merchandising e dai rispettivi sponsor tecnici nella stagione 2022/23? Dopo la pubblicazione dei bilanci per la stagione 2023/24, Calcio e Finanza ha realizzato un approfondimento sui ricavi da sponsor tecnico e dalla vendita del merchandising per le big del massimo campionato italiano che puntano su una gestione interna di questo comparto.

Di seguito la classifica:

Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro

Milan (Puma) – 25,168 milioni di euro

Inter (Nike) – 21,2 milioni di euro

Roma (Adidas) – 5 milioni di euro (indiscrezioni)

Napoli (Armani) – 0 euro

Per quanto riguarda agli introiti da vendita di prodotti e licenze è l'Inter il club in testa con il dato migliore a livello di netto: 17,6 mln di euro, con 24 mln come proventi totali. La Roma ne incassa 26,9 con un netto di 14,3 mln. Terzo gradino del podio per la Juventus: 27,9 mln incassati e 13,5 mln di ricavi netti.

Per quanto riguarda il Milan C&F racconta di un caso particolare: il club rossonero incassa più di tutti con un totale di 32,8 milioni di euro. I ricavi netti invece ammontano a 13 milioni di euro perché il Milan non scorpora i costi per i prodotti destinati agli store e all’e-commerce e non è stato possibile risalire al dato preciso, ma solamente al complessivo che include anche i costi per indumenti sportivi e divise ufficiali fornite dallo sponsor tecnico Puma.

Di seguito la classifica:

Juventus – 59.616.000 euro

Inter – 38.859.000 euro

Milan – 34.253.000 euro

Roma – 19.316.000 euro

Napoli – 13.191.000 euro