Chaka Traore a MilanTv: "Non mi aspettavo di segnare. Felice di far parte di questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Chaka Traorè ha commentato così la vittoria all'esordio in Coppa Italia contro il Como: "Non mi aspettavo di segnare, da quando sono arrivato al Milan ho sempre cercato di dare una mano, per fortuna oggi è arrivato il mio primo gol e sono contento per la vittoria. Sono molto felice di far parte di questa squadra, lavoriamo ogni singolo giorno per migliorare e spero che nel corso della stagione si possa crescere secondo le indicazioni del Mister".