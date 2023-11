Chaka Traore dopo la sconfitta col Dortmund: "Questo club vuole e merita di più. Ho realizzato un sogno"

Esordio stagionale per Chaka Traore. L'esterno ivoriano, nel match di ieri sera contro il Borussia Dortmund a San Siro, ha trovato i primi minuti stagionali in Champions League. Per lui è la prima apparizione nelle competizione europee con la maglia rossonera. Queste le sue parole nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "È stata una notte amara perché Noi volevamo di più e questo Club vuole e merita, di più ma personalmente ho vissuto una notte di Champions in cui ho realizzato uno dei miei sogni più grandi: esordire nel Milan, in uno stadio leggendario. Voglio ringraziare il mister, lo staff, e chi mi segue sempre lungo il percorso. Lottiamo fino in fondo. Forza Milan!".