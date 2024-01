Chaka Traoré: "Noi giovani dobbiamo ascoltare i consigli dei tanti campioni che ci sono al Milan"

Chaka Traoré, attaccante della Primavera del Milan che contro il Cagliari in Coppa Italia ha segnato la sua prima rete in una gara della prima squadra, ha raccontato a Mediaset non solo le sue emozioni dopo il gol, ma anche l'aiuto che lui e gli altri giovani stanno ricevendo dai giocatori rossoneri più esperti.

Ecco le sue parole: "Ci sono tanti campioni come Leao, Maignan e Giroud, noi dobbiamo ascoltare i loro consigli".