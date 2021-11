Champions, Atletico Madrid-Milan: le statistiche del match

STATISTICHE SULLE PARTITE

Si torna in campo per la quinta giornata del girone di Champions League; sarà la sfida n.16 giocata nel giorno 24 novembre: 6 le vittorie rossonere, 3 i pareggi e 6 le sconfitte.

Solo due i precedenti in Champions League in questo giorno: lo 0-0 contro l'Anderlecht nel 1993 e il 4-0 allo Shakhtar Donetsk del 2004 firmato Kakà e Crespo, autori di una doppietta ciascuno.

Nel 1976 invece, il Milan perse in Spagna per 4-1, in casa dell'Athletic Bilbao, negli ottavi di finale di Coppa Uefa; in quell'occasione Fabio Capello firmò la sua ultima rete in Coppa Uefa in maglia rossonera. Il Milan provò a ribaltare il risultato al ritorno, ma si fermò a 3-1 e fu eliminato.

Sarà la partita n.32 in Spagna, ma la n.30 in trasferta contro compagini spagnole. Nei 29 precedenti, il Milan si è imposto in sole 4 occasioni, 7 i pareggi, addirittura 18 le sconfitte. Contro l'Atletico Madrid il bilancio complessivo è pesantemente in rosso: nei 4 precedenti, 3 sconfitte e una sola vittoria, risalente al 1951 (Coppa Latina).

Un solo precedente in trasferta per il Milan, l'1-4 patito nel 2014 e che fino a questa stagione era rimasto l'ultima apparizione del Milan in Champions.

La vittoria più ampia del Milan in Spagna risale al settembre 2002, un 4-0 al Deportivo La Coruna, con rete di Seedorf e tripletta di Pippo Inzaghi.

Le sconfitte più ampie in trasferta, sempre con 4 gol di scarto, sono state ben quattro: nel 1957, 1-5 in casa del Real Madrid; nel 1959, 1-5 a Barcellona sponda blaugrana; nel 2004, uno 0-4 a La Coruna (dolorosissimo dopo il 4-1 dell'andata); nel 2013, un altro 0-4 in casa del Barcellona.

Nessun giocatore rossonero è mai stato espulso in Spagna, mentre in una sola occasione un giocatore avversario è stato espulso contro il Milan: si tratta del madrileno Sanchis, nell'1-0 che il Real Madrid inflisse al Milan nel 1989-90. Erano gli ottavi di ritorno, la sconfitta fu indolore, perché si qualificò il Milan, e in quell'edizione arrivò a vincere la Coppa contro il Benfica.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Non ci sono esordi o ritiri in casa dell'Atletico Madrid. Tuttavia si possono annoverare vari episodi degni di interesse: il 20 giugno 1951 Mario Renosto siglò una tripletta contro l'Atletico Madrid, in Coppa Latina: è l'unica marcatura multipla siglata ai Colchoneros. In quell'occasione segnò anche Gunnar Nordahl, quello fu il primo gol siglato dallo svedese in competizioni internazionali. Quella partita finì 4-1.

L'11 marzo 2014, in un Atletico Madrid vs Milan 4-1, Kakà siglò la sua ultima rete in Champions con i rossoneri. Nella gara di andata di questa stagione, Leao trovò la sua prima rete rossonera in Champions.

Solo un giocatore nella storia del Milan ha indossato la nostra maglia ed è stato anche avversario dei rossoneri vestendo la maglia dell'Atletico: parliamo di José Sosa, che nel 2014 prese il posto di Raul Garcia e giocò per 19 minuti. 19 è anche il numero delle presenze rossonere di Sosa nella stragione 2016-17.

Proprio a causa della lunga assenza del Milan dalla Champions, il precedente dell'11 marzo 2014 è stato l'ultimo gettone internazionale per molti giocatori: chiusero la loro esperienza europea col Milan quella sera Abbiati, Bonera, Emanuelson, De Jong, Poli, Kakà, Balotelli, Robinho, Pazzini e Muntari.

Per Rami e Taarabt il doppio confronto degli ottavi di finale del 2013-14 costituì sia l'esordio in Champions (nell'andata, 0-1 a Milano) che la loro ultima partita nella massima competizione europea (1-4 a Madrid).

L’arbitro designato per la sfida del Wanda Metropolitano è lo sloveno Slavko Vincic, che ha diretto il Milan in una sola occasione: Manchester United vs Milan 1-1, andata degli ottavi di finale di Europa League della stagione scorsa.