Champions, cosa c'è nel menù? Ecco le partite in programma questa settimana

La Champions League ha pubblicato una grafica su Twitter per fare il punto di tutte le sfide in programma questa settimana. Gli occhi dei tifosi rossoneri sono chiaramente su Borussia Dortmund-Milan di mercoledì alle 21, ma anche su Newcastle-Psg, l'altra sfida del girone. Ecco tutte le partite:

On the menu this week #UCL pic.twitter.com/rWssKDO2mZ