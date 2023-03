Champions, Di Canio: "Il Milan non parte battuto: San Siro può far la differenza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Milan, è intervenuto su Tuttosport questa mattina e ha parlato anche del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli, esprimendo il seguente giudizio: "Il Napoli ha entusiasmo e non mi aspetto un calo. Però ha molto da perdere perché è più forte e tutti ormai si aspettano che arrivi in finale. Il Milan, però, non parte battuto: i rossoneri hanno il dna europeo e San Siro che in questi casi può fare la differenza"