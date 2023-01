Champions, due settimane alla sfida contro il Tottenham

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mancano ufficialmente due settimane alla sfida di andata tra Milan e Tottenham, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il grande momento è sempre più vicino e i rossoneri hanno 14 giorni per ritrovare se stessi passando dal derby domenica 5 e dal Torino, con cui ha già perso due volte in questa stagione, venerdì 10. La gara di andata si giocherà a San Siro mentre il ritorno è in programma a Londra l'8 marzo.