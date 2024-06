Champions e competizioni Uefa, Sky trasmetterà le gare solo per gli abbonati

La nuova stagione comincerà ufficialmente il prossimo 1° luglio e tra le tante novità ci sarà anche il nuovo format della Champions League. In merito alle competizioni europee, dunque anche l'Europa e la Conference League, arrivano indiscrezioni sui diritti televisivi e le modalità di trasmissione delle gare da parte di Sky Italia che detiene l'esclusiva assoluta sui tre tornei continentali. Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, ribadito stamattina anche da Il Sole 24 Ore, Sky non condividerò la messa in onda delle partite con altri broadcaster.

In altre parole nessuna partita di squadre italiane impegnate nelle competizioni Uefa sarà trasmessa in chiaro e sarà riservata solo agli abbonati, nemmenosu TV8. Sarà possibile vedere le gare solamente con l'abbonamento a Sky o a NOW Tv. In totale dunque gli abbonati potrano godersi 185 partite su 203 della Champions League e tutte le gare di Europa e Conference League.