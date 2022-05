Champions Femminile, la finale Barcellona-Lione sarà trasmessa da Dazn

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Dazn Group ha annunciato la sublicenza dei diritti della finale della Champions League 2022 femminile fra Barcellona e Lione, in programma allo Juventus Stadium di Torino questo sabato, a selezionate emittenti tv di tutto il mondo. Gli accordi includono Itv nel Regno Unito e Irlanda, TF1 in Francia, RTVE e TV3 in Spagna, RTBF in Belgio, SVT Svezia, oltre a NRK Norvegia, Sport5 Israele e RUV Islanda2. Come emittente globale esclusiva della Champions League donne, Dazn è impegnata a supportare la crescita del calcio femminile e la sua visibilità a livello globale: con la sublicenza dei diritti della finale della competizione, l'azienda mira a far crescere ancora di più il numero di tifosi, garantendo una copertura sempre maggiore. Per il canale youtube dedicato al torneo di Dazn e le emittenti televisive saranno disponibili 103 feed con commento in lingue diverse in tutto mondo tra cui scegliere. "Assicurare importanti accordi per le emittenti tv per questa finale di stagione, che si preannuncia memorabile, conferma l'impegno di Dazn nel garantire una maggiore visibilità della competizione tra due dei club leader a livello mondiale, ma soprattutto, la crescita del calcio femminile. Siamo orgogliosi di portare avanti il nostro impegno a lungo termine e di contribuire alla crescita globale di questo sport: aumentarne la visibilità e l'accesso è fondamentale per raggiungere un pubblico sempre più vasto e per eliminare la disparità negli investimenti e nella copertura mediatica, che ancora esiste tra competizioni maschili e femminili", commenta Shay Segev, ceo di Dazn Group. (ANSA).