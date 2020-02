Champions: Gattuso, il Barcellona ci ha fatto il solletico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ci hanno fatto il solletico, non hanno mai tirato in porta. Ci è andata male su un solo episodio e ci hanno punito". Rino Gattuso è rammaricato per l'1-1 con il Barcellona, al termine di una partita nella quale il Napoli non ha quasi mai sofferto i quotatissimi avversari. "Potevamo palleggiare meglio, perché la nostra pressione finiva per riportarci al punto di partenza - ha spiegato l'allenatore - E' vero che il pressing del Barcellona ci ha creato problemi, loro vanno a mille all'ora e attaccano con sei giocatori alla volta, ma quando abbiamo fatto girare il pallone come dovevamo ci hanno lasciato campo". Attendere gli avversari al limite della propria area e ripartire per cercare di sorprenderli in contropiede è stata la tattica del Napoli: "Dovevamo togliergli spazio, altrimenti ti fanno del male". (ANSA).