Champions, il Dortmund rimonta il Lille e si regala il Barcellona ai quarti

Il Borussia Dortmund è la quinta squadra qualificata ai quarti di Champions League. I finalisti dello scorso anno, dopo l'1-1 dell'andata in Germania, sono andati a vincere in casa del Lille in rimonta per 2-1. La partita inizia benissimo per i francesi che vanno in vantaggio dopo pochissimi minuti grazie alla rete del solito Jonathan David. I tedeschi, però, nella ripresa ribaltano tutto: prima pareggiando i conti con il rigore del capitano Emre Can e poi vincendo la partita con la prima rete in Champions del giovane talento Beier. Il Dortmund ai quarti incontrerà il Barcellona: la vincente di questa sfida si incrocia in semifinale con la vincente di Bayern Monaco-Inter.

Champions League - Ottavi di finale, martedì

18:45 - Barcellona - Benfica 3-1 (agg. 4-1)

21:00 - Inter - Feyenoord 2-1 (agg. 4-1)

21:00 - Bayer Leverkusen - Bayern Monaco (agg. 0-5)

21:00 - Liverpool - PSG 0-1, 1-4 d.t.r. (agg. 1-1)

Champions League - Ottavi di finale, mercoledì

18:45 - Lilla - Borussia Dortmund 1-2 (agg. 2-3)

21:00 - Arsenal - PSV

21:00 - Atletico Madrid - Real Madrid

21:00 - Aston Villa - Club Brugge