Champions, in archivio i risultati del turno di andata degli ottavi

vedi letture

Sono cominciati gli ottavi di UEFA Champions League di cui, purtroppo, non fa parte il Milan. Tra martedì e mercoledì sono state giocate le gare di andata delle otto sfide in programma. Ieri sera in campo anche l'unica italian, l'Inter, impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord, aguzzino proprio dei rossoneri ai playoff.

I risultati di ieri:

Feyenoord-Inter 0-2

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0

Benfica-Barcellona 0-1

PSG-Liverpool 0-1

I risultati di martedì:

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Atletico Madrid

PSV Eindhoven 1-7 Arsenal

Borussia Dortmund 1-1 Lille