Champions, Inter e Napoli out ai gironi: sarà Europa League

All'Italia calcistica non riesce l'en plein in Champions League con quattro squadre ai gironi su quattro. Dopo il doppio passaggio di Juventus e Roma, ad Inter e Napoli non riesce l'impresa, venendo eliminati dalla competizione all'ultima giornata del group stage. I nerazzurri si schiantano sull'1-1 contro il PSV a San Siro, 'scendendo' in Europa League per il contemporaneo punto del Tottenham al Camp Nou. Per i ragazzi di Ancelotti invece, nefasta la sconfitta ad Anfield per mano di Salah: Napoli in testa nel raggruppamento prima della gara, scivolato così al terzo posto dietro a Liverpool e PSG vincente a Belgrado. Sarà Europa League per nerazzurri e partenopei.