Champions, la Uefa mette in palio 2 miliardi complessivi di premi

Come riportato da Calcio&Finanza, la Uefa metterà in palio per la prossima Champions League poco più di 2 miliardi di euro complessivi come premi per le 32 squadre partecipanti. Ogni squadra riceverà 15,64 milioni per la partecipazione alla fase a gruppi. Per ogni vittoria della fase a gironi una squadra guadagnerà 2,8 milioni e 930mila euro per i pareggi. Ogni passaggio del turno poi comporta un guadagno esponenziale: la qualificazione agli ottavi, per esempio, fa entrare nelle casse di un club fino a 9,6 milioni. In totale chi vince la Champions incasserà tra quota di partenza e bonus fino a 85,14 milioni. Altre percentuali riguardano il ranking decennale e il market pool.