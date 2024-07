Champions League 2024/25: dal girone unico allo stop alle retrocessioni. Tutte le novità e l'intreccio col campionato del Milan

vedi letture

A partire dalla stagione 2024/25 inizia il nuovo format della UEFA Champions League. Le novità sono molte, ed iniziano dalla fase a gironi che si trasforma: ora le squadre sono 36 e i gironi da quattro squadre lasciano spazio ad una classifica unica, dove ogni partita, ogni punto e ogni gol avrà un peso molto importante. Al termine di questa fase ci saranno ben 12 eliminazioni e nessuna retrocessione nella competizione UEFA inferiore. Vediamo tutto nel dettaglio.

36 SQUADRE, CLASSIFICA UNICA

La prima grande novità è rappresentata dal numero delle squadre che si sfideranno. Si passerà da 32 a 36 club, con l'Italia che, grazie ai risultati ottenuti nella passata stagione da Inter, Milan, Napoli, Lazio, Atalanta, Roma e Fiorentina, ha guadagnato un posto in più rispetto al solito. Saranno cinque i nostri club impegnati in Champions, Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna. Come detto, a partire da settembre si dirà addio alla fase a gironi che ci ha accompagnati nell'ultimo ventennio e più. Le 36 squadre verranno inserite in una classifica unica, dove ogni squadra giocherà 8 match, 4 in casa e 4 in trasferta, tutti contro avversarie diverse.

BIG MATCH FIN DA SUBITO

Ogni squadra giocherà otto partite nella prima fase, ma come verranno stabilite le avversarie? A fine agosto, come ogni anno, ci sarà il sorteggio e le 36 partecipanti verranno divise in quattro fasce, a seconda del ranking e tutti ne affronteranno due per ogni fascia, con la possibilità di vedere dunque dei veri e propri big match, addirittura delle finali anticipate, fin dalle prime settimane.

Il Milan sarà l’ultima squadra della seconda fascia tra quelle con accesso diretto alla prima fase. Questo significa che se dai playoff emergerà una squadra qualificata con ranking più alto di quello dei rossoneri, Pulisic e compagni scaleranno in terza fascia.

Prima Fascia

Manchester City

Bayern Monaco

Real Madrid

PSG

Liverpool

Borussia Dortmund

Leverkusen

Barcellona

Inter

Seconda Fascia

RB Lipsia

Atletico Madrid

Juventus

Atalanta

Benfica

Arsenal

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Terza Fascia

Feyenoord

Sporting Lisbona

PSV

Celtic

Monaco

Terza o quarta fascia

Bologna

Aston Villa

Girona

Stoccarda

Quarta fascia

Sturm Graz

Brest

(provvisorio)

Possibili derby tra squadre italiane, Milan, Inter, Juventus, Atalanta e Bologna, in questa fase non saranno possibili: è un'eventualità che si potrà verificare solo a partire dalla fase ad eliminazione diretta.

8 QUALIFICATE DIRETTAMENTE AGLI OTTAVI: POI I PLAYOFF

Alla fine della prima fase, che si chiuderà non più a dicembre ma il 29 gennaio, le prime otto squadre della classifica unica si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno, con in palio gli ultimi otto posti per andare poi a formare il tabellone tennistico a eliminazione diretta, che sarà identico a quello di sempre.

LE DATE E LA SETTIMANA ESCLUSIVA

Un'altra novità sarà rappresentata dalla settimana in cui di giocherà soltanto la Champions League, in particolare la prima giornata. Partite il martedì, il mercoledì e il giovedì, con Europa League e Conference a riposo, per dare spazio esclusivamente alla massima competizione, che a sua volta si fermerà in due occasioni, quando toccherà alle altre due coppe minori prendersi l'intero palcoscenico settimanale. L'ultima giornata invece verrà disputata interamente in contemporanea, visto che ogni scontro, o quasi, potrebbe essere decisivo.

Queste le date delle varie giornata, che si intersecano così con il campionato del Milan.

Prima giornata: 17–19 settembre 2024, tra Milan-Veneza ed Inter-Milan

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024, tra Milan-Lecce e Fiorentina-Milan

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024, tra Milan-Udinese e Bologna-Milan

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024, tra Monza-Milan e Cagliari-Milan

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024, tra Milan-Juventus e Milan-Empoli

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024, tra Atalanta-Milan e Milan-Genoa

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025, tra Juventus-Milan e Milan-Parma

Ottava giornata: 29 gennaio 2025, tra Milan-Parma e Milan-Inter

In attesa di capire cosa diranno i sorteggi si può già vedere come le ultime partite, in particolare quelle di gennaio, arrivino in mezzo alle super sfide contro Juventus ed Inter: una sfida importantissima per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, chiamato fin da subito ad un impegno europeo di alto livello.

STOP ALLE RETROCESSIONI

La UEFA ha infine tolto il paracadute alle 20 peggiori. Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù, e le perdenti dei playoff, saranno eliminate senza possibilità di accedere all'Europa League, come invece accadeva fino all'anno scorso, visto che le terze classificate nella fase a gironi potevano contare sulla retrocessione.

Insomma, tanti cambiamenti ma certamente più spettacolo, con la Champions League che ha già preso il via con i primi turni preliminari, in attesa del 29 agosto, quando le nostre cinque squadre conosceranno il nome delle rispettive otto avversarie del nuovo, particolare, campionato.

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGE 2024/2025

Per la stagione 2024-25 della Champions League, la maggior parte delle partite potrà essere seguita in esclusiva su Sky Sport: 185 gare su 203 totali. Inoltre, TV8 offrirà ogni settimana la migliore partita tra squadre straniere, che verrà trasmessa di martedì o mercoledì. Nessuna sfida delle formazioni italiane, quindi, sarà visibile in chiaro. Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, trasmetterà invece, in esclusiva una partita ogni mercoledì sera, coprendo l'intero torneo dalla fase a gironi fino alle semifinali, per un totale di 18 partite.



La UEFA Champions League ancora più spettacolare!

185 partite su 203 a stagione in esclusiva con i top club d’Europa in campo su Sky Sport.