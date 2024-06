Champions League 2024/25: sorteggiate oggi le sfide del 1° turno di qualificazione

La 70ª edizione della Champions League comincia ufficialmente oggi con i sorteggi del primo turno di qualificazione, che si disputerà il 9/10 (andata) e il 16/17 luglio (ritorno). Sarà la prima edizione con il nuovo format: il torneo inizierà il 9 luglio 2024 e si concluderà il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera.

Questi i sorteggi:

Slovan Bratislava - Struga

The New Saints - Decic

Borac Banja Luka - Egnatia

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

Ballkani - Santa Coloma

Flora Tallinn - Celje

Klaksvik - Differdange

Panevezys - Helsinki

RFS - Larne

Reykjavik - Shamrock Rovers

Virtus A.C. 1964 - FSCB

Ludogorets - Dinamo Batumi

Ordabasy - Petrocub

Dinamo Minsk - Pyunik

Cosa prevede il nuovo format della Champions League?

Il cambiamento più grande riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronta otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta.

Primo turno di qualificazione: 9/10 e 16/17 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 23/24 e 30/31 luglio 2024

Terzo turno di qualificazione: 6/7 e 13 agosto 2024

Spareggi: 20/21 e 27/28 agosto 2024

Fase a gironi

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025