Champions League, ecco tutte le squadre qualificate ai gironi: Milan in 1ª fascia

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Con le tre ultime qualificate di questa sera, si è completato il tabellone delle trentadue squadre che prenderanno parte ai gironi della Champions League 2022-2023. Quattro le italiane che parteciperanno: il Milan in prima fascia, la Juventus in seconda e Inter e Napoli in terza, che domani pomeriggio scopriranno quali saranno le avversarie per la campagna europea. Presenti tutti i maggiori club d'Europa, alla caccia della vittoria finale: dal Real Madrid al Manchester City, passando per Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona e tutte le altre: chi trionferà nella finale di Istanbul del 10 giugno 2023?

Teste di serie

Real Madrid (Spagna)

Eintracht Francoforte (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Milan (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Porto (Portogallo)

Ajax (Olanda)

2ª fascia

Liverpool (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Juventus (Italia)

Atlético Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Lipsia (Germania)

Tottenham (Inghilterra)

3ª fascia

Borussia Dortmund (Germania)

Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Benfica (Portogallo)

4ª fascia

Olympique Marsiglia (Francia)

Viktoria Plzen (Rep. Ceca)

Maccabi Haifa (Israele)

Brugge (Belgio)

Celtic (Scozia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Copenaghen (Danimarca)

Rangers (Scozia)