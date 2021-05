Champions League, fra poco la finale Manchester City-Chelsea

Fra pochi minuti andrà in scena l’atto conclusivo della stagione calcistica 2020/2021, la finale di Champions League. La partita, che si giocherà allo stadio Do Dragão di Porto, è l’ultimo incontro per i club prima di lasciare spazio all’Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno. Una finale tutta inglese, il Manchester City di Pep Guardiola da una parte, contro il Chelsea di Thomas Tuchel dall’altra. I Citiziens partono con i favori del pronostico, ma i Blues non hanno nulla da temere dato che in questa stagione hanno vinto 2 confronti su 3 contro Kevin De Bruyne e compagni. Tuchel vorrà riscattare la finale persa l’anno scorso dal suo PSG contro il Bayern Monaco. La sfida è affascinante. Il City non ha mai vinto questa competizione, mentre il Chelsea lo ha fatto una volta nella stagione 2011/2012.