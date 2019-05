Champions League, il Manchester City rischia l'esclusione per le manovre anti FFP

Il Manchester City, fresco di festeggiamenti per la conquista della sua seconda Premier League consecutiva, rischia di non partecipare alla prossima Champions League. E' quanto riferisce il New York Times che sottolinea come il club inglese potrebbe essere punito per le manovre anti Fair Play Finanziario emerse attraverso i documenti di Football Leaks. La squalifica potrebbe arrivare già entro pochi giorni.