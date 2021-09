Champions League, il programma di oggi: c'è Atletico-Porto, il Real va a San Siro

Sono otto gli incontri di Champions League in programma questa sera. Si comincerà alle 18.45 con Besiktas-Borussia Dortmund e Sheriff-Shaktar. Il Milan giocherà la prima giornata del gruppo B in casa del Liverpool, mentre nello stesso girone l'Altetico Madrid ospiterà il Porto. A San Siro invece l'Inter ospiterà il Real Madrid, così come il Manchester City farà con il Lipsia. Trasferta belga per il PSG che farà visita al Club Brugge con l'Ajax che infine giocherà in Portogallo contro lo Sporting Lisbona.