Champions League, Inter-Milan: dove seguire la diretta del match

Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, si disputerà martedì 16 maggio alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; dalle 19:45, sia su Infinity che sul sito SportMediaset.it, sarà trasmesso in diretta tutto il pre-partita dal "Meazza". La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213).

Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go - su pc, notebook e su smartphone e tablet -, su Now TV e anche in live testuale su MilanNews.it.