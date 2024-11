Champions League: l'Aston Villa cade a Bruges. Prima vittoria per lo Shakhtar

Fondamentale primo successo in questa Champions League per lo Shakhtar Donetsk che batte 2-1 lo Young Boys alla Veltins Arena di Gelsenkirchen e torna in corsa per un posto valido per i playoff che porteranno al turno successivo. Gli ucraini vanno sotto dopo 27 minuti, col club di Berna avanti grazie alla rete di Imeri valida per lo 0-1. Una manciata di minuti dopo è Zubkov su assist di Sudakov a firmare l'1-1. Quindi al 41' ecco la rete del sorpasso e del definitivo 2-1, con Sudakov che mette dentro su assist di Eguinaldo.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Bruges - Aston Villa 1-0 (53' rig. Vanaken)

Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1 (27' Imeri (YB), 31' Zubkov, 41' Sudakov)

Bayern Monaco - Benfica

Feyenoord - Salisburgo

Inter - Arsenal

PSG - Atletico Madrid

Sparta Praga - Brest

Stella Rossa - Barcellona

Stoccarda - Atalanta