Champions League, le semifinali: PSG-Bayern e Atletico-Arsenal

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Oggi alle 23:29News
di Manuel Del Vecchio

Con Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 ed Arsenal-Sporting Lisbona 0-0 sono stati definite anche le semifinali di Champions League, che saranno le seguenti:

Le semifinali di Champions League
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (28 aprile e 6 maggio)
Atletico Madrid-Arsenal (29 aprile e 5 maggio) 