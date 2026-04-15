Champions League, le semifinali: PSG-Bayern e Atletico-Arsenal
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Con Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 ed Arsenal-Sporting Lisbona 0-0 sono stati definite anche le semifinali di Champions League, che saranno le seguenti:
Le semifinali di Champions League
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (28 aprile e 6 maggio)
Atletico Madrid-Arsenal (29 aprile e 5 maggio)
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