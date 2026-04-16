Biasin: “Il tifoso del Milan vuole vincere, per farlo serve programmazione sulla prima punta”

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Durante la puntata odierna di È sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato delle ambizioni dei tifosi rossoneri per l'anno prossimo e di cosa deve fare la società per cercare di accontentarle. Queste le sue parole:

"Diciamo che la speranza del tifoso del Milan presumo possa essere quella di una società che non consegni all'allenatore una squadra con l'obiettivo di arrivare nelle quattro ma vorrebbe magari una squadra con un'ambizione superiore, con la possibilità di vincere. La cosa importante, che ormai da un po' di anni manca, è la programmazione sulla prima punta, cioè arrivare prima degli altri o in corso d'opera a trovare un giocatore là davanti che sia una certezza o quasi. Questa cosa è importante. Non so se il Milan adesso ci sta già lavorando ma dovrebbe averlo già in testa, se aspetti giugno o luglio è tardi."